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11.05.2019, 16:17

Венесуэла. Мадуро обвинил экс-главу разведки в работе на ЦРУ

Венесуэла. Мадуро обвинил экс-главу разведки в работе на ЦРУ - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Венесуэльский диктатор считает, что около года назад агенты ЦРУ завербовали Фигуэро и с тех пор он работал на американцев "как предатель"

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Отстраненный диктатор Венесуэлы Николас Мадуро обвинил бывшего главу национальной разведки страны Мануеля Рикардо Кристофера Фигуэро в шпионстве в пользу Центрального разведывательного управления США, передает Deutsche Welle.

Мадуро считает, что около года назад агенты ЦРУ завербовали Фигуэро и с тех пор он работал на американцев "как предатель", при этом, доказательств венесуэльский диктатор не привел.  

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Он также обвинил экс-руководителя разведки в том, что он "координировал" действия оппозиционеров во время попытки окончательно свергнуть режим Мадуро.

"Уже совсем скоро им будут заниматься органы юстиции, так что он заплатит за свое предательство", - сказал он.

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10 мая временный президент Венесуэлы Хуан Гуйадо заявил, что не против военного вмешательства США для разрешения кризиса в Венесуэле. До этого он допускал, что свергнуть режим Мадуро можно с иностранной армией.

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Теги: николас мадуро, венесуэла, цру
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