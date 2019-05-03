Венесуэла. Гуайдо допускает свержение Мадуро с иностранной армией

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил введение иностранных войск в страну для свержения режима диктатора Николаса Мадуро. Об этом он сказал в интервью изданию Folha de Sao Paolo.

Однако он подчеркнул, что такая мера будет последним вариантом развития событий и оппозиция вообще не хотела конфронтации и насилия.

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Как передает Euronews, Гуайдо призывает венесуэльцев к забастовкам, которые должны в итоге вылиться в общенациональный протест.

30 апреля Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться.