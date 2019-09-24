Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков Франко

Мавзолей Франко в Долине павших (Фото: EPA)

Верховный суд Испании отклонил апелляцию наследников Франко на решение правительства перезахоронить останки диктатора Франциско Франко из огромного мавзолея в Долине павших, сообщает Associated Press.

Левые партии и семьи многих погибших в Гражданской войне в Испании 1936-1939 годов давно добивались, чтобы прах Франко был перенесен из мавзолея, привлекающего множество туристов. Критики этого решения утверждают, что оно может "открыть старые раны".

Франциско Франко (1892 - 1975) - испанский генерал, пришедший к власти в результате военного переворота и гражданской войны. В течение 36 лет правил Испанией, установив в ней правый авторитарный режим.

Социалистическое правительство намерено перезахоронить Франко на кладбище за пределами Мадрида. Семья Франко надеется, что они смогут перезахоронить его в семейном склепе собора Альмудена в центре Мадрида.