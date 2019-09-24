Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании отклонил апелляцию наследников Франко на решение правительства перезахоронить останки диктатора Франциско Франко из огромного мавзолея в Долине павших, сообщает Associated Press.
Левые партии и семьи многих погибших в Гражданской войне в Испании 1936-1939 годов давно добивались, чтобы прах Франко был перенесен из мавзолея, привлекающего множество туристов. Критики этого решения утверждают, что оно может "открыть старые раны".
Социалистическое правительство намерено перезахоронить Франко на кладбище за пределами Мадрида. Семья Франко надеется, что они смогут перезахоронить его в семейном склепе собора Альмудена в центре Мадрида.