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Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков Франко - Фото
Мавзолей Франко в Долине павших (Фото: EPA)
24.09.2019, 14:50

Семья диктатора пыталась оспорить решение правительства о перезахоронении его останков

Верховный суд Испании отклонил апелляцию наследников Франко на решение правительства перезахоронить останки диктатора Франциско Франко из огромного мавзолея в Долине павших, сообщает Associated Press.

Левые партии и семьи многих погибших в Гражданской войне в Испании 1936-1939 годов давно добивались, чтобы прах Франко был перенесен из мавзолея, привлекающего множество туристов. Критики этого решения утверждают, что оно может "открыть старые раны".

Франциско Франко (1892 - 1975) - испанский генерал, пришедший к власти в результате военного переворота и гражданской войны. В течение 36 лет правил Испанией, установив в ней правый авторитарный режим.

Социалистическое правительство намерено перезахоронить Франко на кладбище за пределами Мадрида. Семья Франко надеется, что они смогут перезахоронить его в семейном склепе собора Альмудена в центре Мадрида.

  • Испанские власти решили перенести останки Франко из финансируемого государством мавзолея в монументальном комплексе Долина павших в 2018 году. Правительство считает, что мемориал должен быть местом памяти о гражданской войне, а не прославлять диктатуру.
  • 15 февраля сообщалось, что правительство Испании договорилось об условиях эксгумации тела Франко с его семьей.
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