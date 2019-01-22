Верховный суд позволил Трампу запрещать трансгендерам служить

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Верховный суд Соединенных Штатов разрешил президенту Дональду Трампу ввести запрет на службу в армии США для трансгендерных людей. Об этом сообщает ВВС.

Пятеро из коллегии судей проголосовали за запрет, четверо – против.

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Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с ходатайством об отмене судебных запретов, блокирующих его политику в отношении службы в армии тренсгендерных людей.

Трамп считает, что необходимо запретить "трансгендерным лицам, которые требуют или претерпели переход по половому признаку" службу в ВМС США.

В июле 2017 года Трамп заявил, что трансгендеры не могут служить в армии "ни в каком качестве".