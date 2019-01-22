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22.01.2019, 17:20

Верховный суд позволил Трампу запрещать трансгендерам служить

Верховный суд позволил Трампу запрещать трансгендерам служить - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Пятеро из коллегии судей проголосовали за запрет, четверо – против

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Верховный суд Соединенных Штатов разрешил президенту Дональду Трампу ввести запрет на службу в армии США для трансгендерных людей. Об этом сообщает ВВС.

Пятеро из коллегии судей проголосовали за запрет, четверо – против.

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Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с ходатайством об отмене судебных запретов, блокирующих его политику в отношении службы в армии тренсгендерных людей.

Трамп считает, что необходимо запретить "трансгендерным лицам, которые требуют или претерпели переход по половому признаку" службу в ВМС США.

В июле 2017 года Трамп заявил, что трансгендеры не могут служить в армии "ни в каком качестве".

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Теги: дональд трамп, вмс, армия, трансгендер, служба
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