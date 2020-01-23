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Вирус: ВОЗ не объявила чрезвычайную ситуацию

Вирус: ВОЗ не объявила чрезвычайную ситуацию - Фото
Всемирная организация здравоохранения (Фото: Peter Klaunzer/EPA)
23.01.2020, 10:21

Требуется больше информации

Всемирная организация здравоохранения пока не объявила ситуацию с распространением коронавируса чрезвычайной и сеющей международное значение. Об этом пишет CNN.

Чрезвычайный комитет ВОЗ собрался сегодня в Женеве, но решил, что требуется больше информации, чтобы объявить о статусе вспышки и какие рекомендации должны быть сделаны в отношении этого. Ожидается, что этот вопрос снова будет рассмотрен в пятницу, 24 января.

На данный момент во всем мире подтверждено 555 случаев заражения вирусом. Статус чрезвычайной ситуации позволит совершать более скоординированные глобальные действия.

Вчера Китай объявил, что принимает меры по предотвращению и контролю класса А, обычно используемые для крупных вспышек, таких как чума и холера. Это означает, что работники здравоохранения получат широкие полномочия, чтобы заблокировать пострадавшие районы и изолировать пациентов.

Китай использовал такие меры в 2009 году для борьбы со вспышкой H1N1, вводя обязательный карантин для всех, кто имел тесный контакт с инфицированным человеком, включая иностранцев, прибывающих в страну из районов, где были зарегистрированы вспышки H1N1.

  • В китайском городе Ухане, где зародился новый коронавирус, объявили карантин
  • Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин заявил, что коронавирус может мутировать и распространяться дальше. 

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