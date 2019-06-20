Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 10:45

Власти американского города выплатят хакерам $600 000 выкупа

Власти американского города выплатят хакерам $600 000 выкупа - Фото
Фото: pixabay.com

Городской совет единогласно одобрил идею выплатить выкуп хакерам для сохранения важной информации

Городской совет в американском городе Ривьера-Бич (Флорида) вчера, 19 июня, единогласно проголосовала за то, чтобы оплатить требования хакеров, которые взяли под контроль компьютерную систему города и заблокировали доступ к хранимым данным. Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти решили, что нет другого выбора, кроме как выплатить киберпреступникам $600 000 в обмен на сохранение важной информации.

Расходы будут покрыты городской страховой компанией, а оплату осуществят с помощью биткоинов, которые невозможно отследить.

Власти города проголосовали также за то, чтобы потратить около $1 млн на новые компьютеры и оборудование после того, как хакеры взяли под контроль систему три недели назад. По предварительным данным, они вошли в систему, когда городской чиновник щелкнул на вредоносную ссылку в электронной почте.

В последние годы многие компании и правительственных учреждений в США стали жертвами подобных атак хакеров. ФБР сообщало, что в прошлом году в США было зарегистрировано почти полторы тысячи кибератак, а жертвы заплатили хакерам $3,6 млн.

Отправить:
Распечатать:
Теги: киберпреступность, хакер, Ривьера-Бич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 