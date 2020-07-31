Власти Гонконга отложили парламентские выборы на год, объясняют коронавирусом

Оппозиция обвиняет правительство в желании не дать людям проголосовать

Правительство Гонконга отложила проведение парламентских выборов на год, объяснив решение вспышкой коронавируса. Об этом сообщает BBC.

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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что использует чрезвычайные полномочия, чтобы отложить выборы, которые должны были пройти в сентябре. "Это самое трудное решение, которое я принимала за последние семь месяцев", - заявила она.

В течение последних 10 дней в Гонконге фиксируют больше 100 новых случаев коронавируса ежедневно. Вспышка началась после того, как эпидемия почти сошла на нет, ее называют "третьей волной" инфекции. Лэм заявила, что эпидемия может привести к перегрузке больниц.

Власти считают, что избирательные участки могут стать точками распространения инфекции.

Демократические политики обвиняют правительство в желании не дать людям проголосовать. Оппозиция рассчитывала выиграть выборы в сентябре на волне недовольства, которое вызвал принятый Китаем закон о национальной безопасности в Гонконге, по которому будут запрещены призывы к независимости, иностранное вмешательство и все действия, направленные на свержение центрального правительства.

В ноябре 2019-го в Гонконге прошли местные выборы : более 80% мест в райсоветах заняли представители демократических сил.

27 мая 2020-го госсекретарь США Помпео из-за нового закона о безопасности заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая.

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Денис Юдин

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