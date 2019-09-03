Власти Грузии определились с кандидатом в премьер-министры

Гиорги Гахария (фото - пресс-служба парламента Грузии)

Правящая партия Грузии выдвинула своим кандидатом в премьер-министры нынешнего главу МВД страны Гиорги Гахарию. Об этом пишет местный сайт Грузия-Online.

Кандидатуру Гахарии подал председатель партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили.

Гахария является министром внутренних дел с 13 ноября 2017 года, также он занимает должность секретаря Совнацбеза Грузии. До министерской должности он был министром экономики и устойчивого развития страны, а еще ранее возглавлял Экономический совет и занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

Кроме того, пост главы МВД займет Вахтанг Гомелаури (руководитель Службы госбезопасности), а должность министра обороны - Ираклий Гарибашвили (экс-глава МВД и экс-премьер).

Вчера, 2 сентября, четвертый премьер правительства Грузинской мечты Мамука Бахтадзе подал в отставку. До него этот пост занимали сам Иванишвили, Ираклий Гарибашвили и Гиорги Квирикашвили.

На должности Бахтадзе пробыл немногим больше около года и считает, что "выполнил миссию".

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