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Власти Грузии определились с кандидатом в премьер-министры

Власти Грузии определились с кандидатом в премьер-министры - Фото
Гиорги Гахария (фото - пресс-служба парламента Грузии)
03.09.2019, 10:45

Перед парламентом страны время от времени проходят акции за отставку Гиорги Гахарии, которого считают ответственным за жесткий разгон протестующих

Правящая партия Грузии выдвинула своим кандидатом в премьер-министры нынешнего главу МВД страны Гиорги Гахарию. Об этом пишет местный сайт Грузия-Online.

Кандидатуру Гахарии подал председатель партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили.

Гахария является министром внутренних дел с 13 ноября 2017 года, также он занимает должность секретаря Совнацбеза Грузии. До министерской должности он был министром экономики и устойчивого развития страны, а еще ранее возглавлял Экономический совет и занимал должность бизнес-омбудсмена Грузии.

Кроме того, пост главы МВД займет Вахтанг Гомелаури (руководитель Службы госбезопасности), а должность министра обороны - Ираклий Гарибашвили (экс-глава МВД и экс-премьер).

  • Вчера, 2 сентября, четвертый премьер правительства Грузинской мечты Мамука Бахтадзе подал в отставку. До него этот пост занимали сам Иванишвили, Ираклий Гарибашвили и Гиорги Квирикашвили.
  • На должности Бахтадзе пробыл немногим больше около года и считает, что "выполнил миссию".

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