Власти Ирака заявили о ликвидации "заместителя халифа" Исламского государства
Иракские силы безопасности убили Абу Ясера аль-Иссави, одного из главных командиров Исламского государства. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Кадхими.
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"Наши героические вооруженные силы устранили командира ИГИЛ Абу Ясера аль-Иссави в рамках операции, проводимой разведкой", – написал он.
Reuters пишет, что аль-Иссави был лидером группировки ИГИЛ в Ираке и, так называемым, "заместителем халифа" террористической организации.
По словам Чарльза Листера, директора аналитического центра Института Ближнего Востока в Вашингтоне, если убийство будет подтверждено, то это важная новость, так как аль-Иссави возглавлял всю операцию ИГИЛ в Ираке.
- 21 января два взрыва произошли в центре столицы Ирака в оживленном рыночном квартале. Первый смертник взорвал себя, притворившись, что ему нездоровится, и собрав вокруг себя много людей. Позже второй также детонировал устройство.
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