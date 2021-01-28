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Власти Ирака заявили о ликвидации "заместителя халифа" Исламского государства

28.01.2021, 21:12
Власти Ирака заявили о ликвидации
Мустафа Аль-Кадхими (ФОТО - ЕРА)

Иракские силы безопасности убили Абу Ясера аль-Иссави, одного из главных командиров Исламского государства. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Кадхими.  

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"Наши героические вооруженные силы устранили командира ИГИЛ Абу Ясера аль-Иссави в рамках операции, проводимой разведкой", – написал он. 

Reuters пишет, что аль-Иссави был лидером группировки ИГИЛ в Ираке и, так называемым, "заместителем халифа" террористической организации. 

По словам Чарльза Листера, директора аналитического центра Института Ближнего Востока в Вашингтоне, если убийство будет подтверждено, то это важная новость, так как аль-Иссави возглавлял всю операцию ИГИЛ в Ираке.

СПРАВКА. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) — международная исламистская суннитская экстремистская террористическая организация. Была наиболее активна в 2013-2019 годах, а впервые заявила о себе в 2006 году, провозгласив на территории Ирака исламское государство. Лидеры ИГИЛ объявили себя последователями исламского фундаментализма. Идеология этой организации заключается в том, чтобы воевать с народами и нациями, если они не разделяют стандарты и ценности "истинных" мусульман.
  • 21 января два взрыва произошли в центре столицы Ирака в оживленном рыночном квартале. Первый смертник взорвал себя, притворившись, что ему нездоровится, и собрав вокруг себя много людей. Позже второй также детонировал устройство. 

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Станислав Стороженко
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