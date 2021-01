Сегодня, 21 января, два взрыва произошли в центре столицы Ирака в оживленном рыночном квартале: есть погибшие и раненые. Об этом пишет AP.

Как уточнил представитель МВД Ирака Халед Аль-Муханна, первый смертник взорвал себя около площади аль-Таяран в районе Баб аль-Шаки после того, как притворился, что ему нездоровится, – и собрал вокруг себя много людей. Источник другого взрыва, вероятно, аналогичен.

Это одна из тактик террористов: совершить первый подрыв, а затем, когда к месту трагедии стекутся люди помочь раненым, произвести второй. Местный корреспондент BBC выложил видео, где запечатлен второй взрыв:

#New Video allegedly shows the moment of the second suicide attack in #Baghdad pic.twitter.com/FxRyhwgTIG

