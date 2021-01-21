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Смертники подорвались в центре Багдада: много погибших и раненых – видео второго взрыва видео

21.01.2021, 11:42
Фото: ЕРА
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Сегодня, 21 января, два взрыва произошли в центре столицы Ирака в оживленном рыночном квартале: есть погибшие и раненые. Об этом пишет AP.

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Как уточнил представитель МВД Ирака Халед Аль-Муханна, первый смертник взорвал себя около площади аль-Таяран в районе Баб аль-Шаки после того, как притворился, что ему нездоровится, – и собрал вокруг себя много людей. Источник другого взрыва, вероятно, аналогичен.

Это одна из тактик террористов: совершить первый подрыв, а затем, когда к месту трагедии стекутся люди помочь раненым, произвести второй. Местный корреспондент BBC выложил видео, где запечатлен второй взрыв:

Al Arabiya сообщает, что погибли по меньшей мере 13 человек и не менее 30 получили ранения. С течением времени, вероятно, число погибших увеличится, как это обычно происходит после терактов в многолюдных местах: многие раненые в тяжелом состоянии.

https://twitter.com/ejmalrai

Последний подрыв смертника в иракской столице до этого дня произошел в январе 2018 года, и также на площади аль-Таяран. Тогда погибли не менее 27 человек.

В октябре в Ираке ожидаются досрочные выборы, и силы безопасности страны переживают, что на таком фоне могут происходить аналогичные трагедии.

Кто устроил теракт, пока неизвестно. В последние месяцы в Ираке совершали нападения как разрозненные группировки из террористической организации Исламское государство, так и другие экстремисты.

Читайте также: Польские спецслужбы раскрыли антиисламскую группу и предотвратили теракт в мечети

Евгений Пилипенко
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