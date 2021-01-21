Сегодня, 21 января, два взрыва произошли в центре столицы Ирака в оживленном рыночном квартале: есть погибшие и раненые. Об этом пишет AP.

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Как уточнил представитель МВД Ирака Халед Аль-Муханна, первый смертник взорвал себя около площади аль-Таяран в районе Баб аль-Шаки после того, как притворился, что ему нездоровится, – и собрал вокруг себя много людей. Источник другого взрыва, вероятно, аналогичен.

Это одна из тактик террористов: совершить первый подрыв, а затем, когда к месту трагедии стекутся люди помочь раненым, произвести второй. Местный корреспондент BBC выложил видео, где запечатлен второй взрыв:

#New



Video allegedly shows the moment of the second suicide attack in #Baghdad pic.twitter.com/FxRyhwgTIG — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 21, 2021

#Iraqmoment of the second explosion in #Baghdad that hit bystanders trying to help the injured pic.twitter.com/vsngmEXh9k — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 21, 2021

Al Arabiya сообщает, что погибли по меньшей мере 13 человек и не менее 30 получили ранения. С течением времени, вероятно, число погибших увеличится, как это обычно происходит после терактов в многолюдных местах: многие раненые в тяжелом состоянии.

Последний подрыв смертника в иракской столице до этого дня произошел в январе 2018 года, и также на площади аль-Таяран. Тогда погибли не менее 27 человек.

В октябре в Ираке ожидаются досрочные выборы, и силы безопасности страны переживают, что на таком фоне могут происходить аналогичные трагедии.

Кто устроил теракт, пока неизвестно. В последние месяцы в Ираке совершали нападения как разрозненные группировки из террористической организации Исламское государство, так и другие экстремисты.

В конце 2020-го бойцы "Альфы" предотвратили подрыв электроподстанции в зоне ООС.

В ноябре в Канаде неизвестный в средневековой одежде напал с мечом на людей.

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Евгений Пилипенко

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