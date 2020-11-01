В Канаде неизвестный в средневековой одежде напал с мечом на людей: есть погибшие

В историческом районе канадского Квебека неизвестный в средневековой одежде напал с мечом на людей, два человека погибли. Об этом пишет BBC News.

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Отмечается, что нападение произошло ночью возле здания парламента в районе Старый Квебек. Помимо двух жертв, на счету нападавшего еще пять раненых.

Полиция сообщила, что уже задержала подозреваемого в атаке, ему – около 20 лет. Сейчас он находится в больнице.

Правоохранители посоветовали местным жителями пока оставаться дома и запереть двери. На видео из Квебека, которые публикуют пользователи YouTube, видно, что на улицах находится много полиции.

В полиции пока не раскрывают других деталей инцидента.

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