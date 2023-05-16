Власти КНР призвали иностранные посольства убрать плакаты в поддержку Украины – Kyodo

Власти Китайской Народной Республики обратились в иностранные посольства в Пекине с призывом убрать со своих зданий плакаты и другие знаки в поддержку Украины. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

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Журналисты отмечают, что посольства в Пекине разместили вывески с изображением флага Украины, а также баннеры, содержание которых передает солидарность с Украиной в борьбе против российской агрессии.

В МИД Китая назвали такие действия "политической пропагандой" и призвали посольства "избегать провоцирования конфликтов между государствами", разослав им соответствующие сообщения 10 мая.

По данным агентства, призывы Пекина вызвали негативную реакцию со стороны европейских дипломатов, потому, вероятно, вывески в поддержку Украины не сняли.

Среди стран, посольства которых вывесили проукраинские плакаты, Kyodo называет Канаду, Германию и Польшу.

Неназванный европейский дипломат, давший комментарий журналистам, раскритиковал позицию властей КНР и заявил, что "нет разумного оправдания созданию препятствий для государства в выражении своих намерений", и что дипмиссия не намерена подражать призыву МИД страны.

15 мая 2023 года представитель Белого дома по нацбезопасности Кирби заявил, что в США не видят признаков того, что Китай поставлял оружие России.

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