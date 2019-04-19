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19.04.2019, 08:46

Власти Ливии обвинили ООН в бессилии из-за саботажа россиян

Власти Ливии обвинили ООН в бессилии из-за саботажа россиян - Фото
Фаиз Сарадж (скриншот из видеозаписи)

Премьер Фаиз Сарадж опасается, что инертность международного сообщества приведет к повторению 2011 года, "когда о Ливии забыли", и там вспыхнула война

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Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж осудил "молчание" международных союзников на фоне наступления на столицу Триполи войск "повстанцев" во главе с генералом Халифой Хафтаром, которого поддерживает Россия. Об этом пишет служба Би-би-си.

"Общественность разочарована молчанием международного сообщества", - сказал поддерживаемый ООН глава правительства, добавив, что люди "начинают чувствовать себя брошенными" миром.

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Кроме того, отметил Сарадж, отказ союзников поддержать международно-признанное правительство в Триполи может привести "к другим последствиям": тому, что в нестабильном регионе закрепятся боевики террористической сети Исламское государство.

Премьер Ливии посетовал на бессилие Совета безопасности ООН, который из-за Кремля никак не достигнет консенсуса о том, как справиться с эскалацией кризиса: "Россияне не примут даже упоминания имени Хафтара (в резолюции), хотя все знают, что за этим (эскалацией) стоит именно он".

Вчера администрация Сараджа обвинила Францию в поддержке Хафтара, пригрозив разрывом любых "двусторонних соглашений о безопасности" с Парижем. У Макрона опровергли обвинения в "безудержной поддержке" генерала.

Премьер Ливии говорит, что Хафтара нужно привлечь к ответственности за "дикость и варварство" его войск. Был выдан ордер на арест генерала.

Читайте аналитику: Война Хафтара: обострение конфликта в Ливии как операция Кремля

В Ливии несколько лет действуют два правительства. Одно, в Триполи, признано международным сообществом - это Правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем. Второе, на востоке страны, - "временный Кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и тамошний парламент, которые опираются на Ливийскую национальную армию.

4 апреля 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, начал штурм Триполи. США вывели своих военных из Ливии. За Хафтара - РФ, Египет и ОАЭ. Он в последние годы неоднократно посещал Москву, где беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и бизнесменом Евгенией Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина" и де-факто владельцем ЧВК Вагнера.

Сейчас идут бои на восточных рубежах столицы. Медики ВОЗ заявляют уже о 205 погибших и почти 1000 раненых.

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Теги: ливия, Фаиз Сараджи
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