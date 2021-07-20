Власти России в пять раз занизили официальные данные по COVID-19 – Медуза

Российские власти по меньшей мере в пять раз занизили официальные данные по заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом свидетельствует совместное расследование изданий Медуза, Медиазона и Холод.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты проанализировали номера QR-кодов, которые в РФ выдают вакцинированным и переболевшим COVID-19, а также получившим свежий отрицательный ПЦР-тест.

Незадолго до начала выдачи QR-кодов – 24 июня – замминистра цифрового развития России Олег Качанов сказал, что в федеральном регистре по COVID-19 около девяти миллионов записей. Это заявление стало сенсацией в РФ, поскольку в тот же день российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что ковидом переболели чуть менее пяти миллионов россиян.

Слова Качанова дали основание предположить, что реальное количество переболевших можно оценить, отталкиваясь от номеров сертификатов с QR-кодом, поскольку они как-то связаны с федеральным регистром.

Оказалось, что в этих QR-кодах зашифрованы статистические показатели из федеральных реестров и выяснилось, что в реестре Минздрава РФ, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, уже больше 29 млн записей. Это почти в пять раз больше, чем официально зарегистрированное за время пандемии число больных в стране — шесть миллионов.

Номер сертификата о перенесенной болезни состоит из 16 цифр: это восьмерка, двузначный код региона и единица (эта цифра во всех проверенных журналистами сертификатах одинаковая и, судя по аналогичным регистрам, обозначает получателя бюджетных средств); следующие четыре цифры – месяц и год; а последние восемь цифр – уникальный номер переболевшего (УНРЗ).

Собеседник Медузы в одном из региональных минздравов подтвердил, что порядковый номер в регистре единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных заболевших на момент создания УНРЗ для каждого пациента.

В ответ на запрос СМИ федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом и Минздрав предположили, что, задавая вопрос о 27 миллионах записей, журналисты перепутали регистры переболевших и вакцинированных.

Но это не так, пишут журналисты, показывая скриншот сертификата человека, выздоровевшего от ковида 18 февраля 2021 года.

Номер этого сертификата не может быть взят из регистра вакцинированных потому, что на тот момент вакцинированных в стране было в разы меньше. Порядковый номер в этом сертификате – 17 млн, а к середине февраля в России было произведено только 11 млн доз вакцин и привито около четырех миллионов человек.

Сегодня появилась информация, что реальное количество смертей от коронавируса в Индии может в 10 раз превышать официальное число жертв.

Читайте также: Ученые проверили население коммуны в Италии на антитела к коронавирусу: что выяснилось

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.