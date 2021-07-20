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Ученые проверили население коммуны в Италии на антитела к коронавирусу: что выяснилось

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 11:26
Ученые проверили население коммуны в Италии на антитела к коронавирусу: что выяснилось - Фото
Италия (фото - ЕРА)

Спустя девять месяцев после заражения коронавирусом SARS-CoV-2, будь то симптоматическая болезнь или бессимптомное течение инфекции, уровни антител остаются относительно высокими. К такому выводу, пишет Nature, пришли исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона, протестировав большинство жителей итальянской коммуны.

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Были проверены на антитела ~86% из около 3000 жителей Во: в феврале-марте и мае 2020 года, и снова в ноябре. Тесты в мае показали, что лишь 3,5% людей были подвержены воздействию вируса, причем многие бессимптомно.

98,8% инфицированных в начале прошлого года "показали определяемые уровни антител" в ноябре 2020-го.

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В этом плане не было никакой разницы между людьми с симптомами COVID-19 и бессимптомными. Исходя из этого, авторы полагают, что сила иммунного ответа может не зависеть от симптомов и тяжести инфекции.

Также в 19% случаев отмечено повышение уровня антител спустя месяцы после первых проб, что указывает на вероятное повторное заражение: оно способствует усилению иммунных ответов на вирус.

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Евгений Пилипенко
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антитела исследование медицина заражение иммунитет эпидемия коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2
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