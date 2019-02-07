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07.02.2019, 07:38

Влияние РФ на выборы США. Офис Мюллера покинул еще один прокурор

Влияние РФ на выборы США. Офис Мюллера покинул еще один прокурор - Фото
Роберт Мюллер (фото - EPA)

Скотт Мейслер стал четвертым прокурором, который покинул офис спецпрокурора Роберта Мюллера

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Еще один прокурор, член команды Роберта Мюллера в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, покинул должность. Об этом заявили в офисе спецпрокурора США, передает телеканал CNN.

Из 17 прокуроров, присоединившихся к команде Мюллера с мая 2017 года, Скотт Мейслер стал четвертым, кто оставил расследование.

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Отмечается, что свои полномочия он сложил в декабре 2018 года.

По словам Питера Карра, представителя подразделения, управляемого Мюллером, Мейслер  все еще работает в Министерстве юстиции США и занимается делами, связанными с расследованием российского дела.

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Теги: вмешательство РФ, США, расследование, Мюллер, прокурор
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