Влияние РФ на выборы США. Офис Мюллера покинул еще один прокурор

Роберт Мюллер (фото - EPA)

Еще один прокурор, член команды Роберта Мюллера в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, покинул должность. Об этом заявили в офисе спецпрокурора США, передает телеканал CNN.

Из 17 прокуроров, присоединившихся к команде Мюллера с мая 2017 года, Скотт Мейслер стал четвертым, кто оставил расследование.

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Отмечается, что свои полномочия он сложил в декабре 2018 года.

По словам Питера Карра, представителя подразделения, управляемого Мюллером, Мейслер все еще работает в Министерстве юстиции США и занимается делами, связанными с расследованием российского дела.

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