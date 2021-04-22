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Вместо вакцины средство от морщин. В Мексике и Польше выявили поддельный Pfizer – WSJF

22.04.2021, 10:00
Вместо вакцины средство от морщин. В Мексике и Польше выявили поддельный Pfizer – WSJF - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Американская фармкомпания Pfizer заявила, что выявила случаи продажи фальшивой вакцины от коронавируса под брендом Pfizer-BioNTech сразу в нескольких странах. Препарат, который продавался в Мексике, имел поддельную маркировку, а в Польше под видом вакцины продавали средство, которое вероятно использовалось от морщин, пишет WSJ.

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В частности, в Мексике уколы поддельным препаратом получили около 80 человек – все они купили вакцину по цене $1000 за дозу. По заявлениям властей, несмотря на то, что "вакцина" хранилась в обычных "пляжных" холодильниках, была просрочена и отличалась номером партии от заводского, ни один человек от ее использования не пострадал.

В Польше же фальшивый препарат вообще не успели никому уколоть – всю партию средства изъяли в квартире у одного из местных жителей еще до начала вакцинации.

  • 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech.

Читайте также: "Уровень защиты – 99%". В Польше оценили эффективность вакцинации от коронавируса

Дарья Мостовая
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Мексика польша подделка вакцина коронавирус Pfizer Pfizer-BioNTech
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