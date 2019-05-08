ВМС США разрабатывают собственный истребитель шестого поколения

Иллюстрация: пресс-служба Boeing

Следующее поколение истребителей армии США будет создано исключительно в палубном варианте: боевую машину разработают без учета требований других видов войск. Как пишет Popular Mechanics, пока еще безымянный самолет, условный F/A-XX, придет на замену F/A-18E/F Super Hornet.

Точного года появления F/A-XX на службе пока нет. Военные говорят о "2030-х годах".

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На флоте США утверждают, что новый истребитель "концептуально отличается" от его аналога, который будет создан для ВВС. Предполагается, что он не должен оберегать бомбардировщики B-21 при их прорыве во вражеский воздух, в отличие от разрабатываемого для ВВС "воздушного доминатора следующего поколения" (Next Geneation Air Dominance, NGAD) - преемника F-22. Для последнего это ключевое задание.

Такое решение принято потому, что поражать цели в глубине территории противника на флоте собираются в первую очередь за счет ракет, а не выдвижения туда крылатых машин.

"Военно-морскому флоту не нужны возможности, которые он не планирует использовать. Это должно снизить затраты", - пишет издание.

Истребитель пятого поколения армии США Lockheed Martin F-35 Lightning II выпускается в трех вариациях: для ВВС, флота и морпехов.

Недавно появилась информация, что палубный F-35 могут оснастить гиперзвуковыми ракетами.