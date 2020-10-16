ВМС Японии испытывают нехватку моряков: молодежь привязана к играм и соцсетям – СМИ

На флоте в Японии даже подготовили "подходящие условия" для службы женщин-подводников

Японские военно-морские силы испытывают нехватку кадров из-за того, что молодое поколение не хочет служить – оно привязано к "гражданским развлечениям". Об этом сообщает издание The Times.

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Отмечается, что в 2018 году даже при том, что возраст для моряков был поднят с 26 до 32 лет, на флот смогли привлечь всего 60% от необходимого количества специалистов. Как пишет издание, это из-за того, что "молодежь не хочет терпеть длительное пребывание в море без доступа к своим смартфонам".

The Drive пишет, что в новой субмарине "Тайгэй" уже подготовили "подходящие условия для женщин-подводников" после того, как первая женщина поступила в академию японских подводников в 2020 году.

Также Times сообщает, что в связи с сокращением персонала флота, в Японии вынуждены строить суда для меньшего количества экипажа. Так, строящийся фрегат 30FFM рассчитан на экипаж около 90 моряков, что вдвое меньше, чем у старых судов.

В мае 2019 года СМИ сообщали, что в составе Сил самообороны Японии уже с этого должно появится космическое подразделение.

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Станислав Стороженко

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