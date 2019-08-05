Япония формирует космические войска - Yomiuri

Синдзо Абэ (фото - ЕРА)

В составе Сил самообороны Японии (название армии страны) уже со следующего года будет сформировано космическое подразделение. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве пишет сегодня, 5 августа, местная ежедневная газета Yomiuri.

Целью создания такой структуры заявляется мониторинг соблюдения международных соглашений по космосу, а также пресечение возможных атак вражеских спутников.

Помимо этого, подразделение будет следить за безопасностью орбит аппаратов страны - отслеживать космический мусор, чтобы он случайно не разрушил спутники.

Пока что власти заняты обустройством наземных комплексов слежения за околоземным пространством для выполнения поставленных перед подразделением задач.

Японский премьер Синдзо Абэ ранее говорил, что такие войска появятся в армии не ранее 2022 года.

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Как пишет издание, на первых порах в подразделении будет 70 военнослужащих, подготовленных специалистами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в сотрудничестве с экспертами по космическим технологиям из армии США.

Называется также место штаб-квартиры подразделения - это военная база японской армии в Футю, префектура Токио.

На днях астрономы выяснили, что наша галактика выглядит не так, как было принято считать. Пока в Украине запрещена разработка частных космических ракет, китайские стартапы уже покоряют космос - посмотрите, как. Японцы также не пасут задних. Россия тем временем никак не достроит новый космодром - украли миллиарды.

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