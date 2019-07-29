Во Франкфурте мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

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На центральном железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне мужчина толкнул 8-летнего мальчика и его мать на рельсы перед прибывающим поездом. Ребенок погиб, сообщает Die Welt.

Полиция арестовала подозреваемого. Им оказался 40-летний выходец из Эритреи.

Злоумышленник попытался скрыться после совершения преступления, но за ним последовали прохожие, и в итоге он был вынужден остановиться.

О мотивах мужчины пока ничего неизвестно. По данным полиции, преступник и жертвы не были знакомы.

В ходе теста в крови злоумышленника обнаружены продукты распада кокаина. Однако в полиции не уверены, что в момент совершения преступления мужчина находился под действием наркотика.

23 июля машинист поезда Интерсити+ №731 Запорожье-Киев применил экстренное торможение вблизи станции Корыстивка, пытаясь предотвратить наезд на "ребенка". Оказалось, что на рельсах лежала большая плюшевая игрушка.