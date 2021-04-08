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Во Франции обнаружили каменную плиту с узорами: оказалась древней 3D-картой Европы – фото

08.04.2021, 10:46
Во Франции обнаружили каменную плиту с узорами: оказалась древней 3D-картой Европы – фото - Фото
Общий вид находки (фото - Денис Гликсман, источник - inrap.fr)

Французские археологи нашли в подвале замка Сен-Жермен каменную плиту, датируемую предположительно бронзовым веком. Находка была испещрена узорами – изучив которые, ученые пришли к выводу, что перед ними самая древняя из известных 3D-карта Европы. Об этом говорится на сайте Национального института археологических исследований Франции.

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У плиты оказалась богатая история. Изначально ее во время раскопок древнего могильника обнаружил в 1900 году в Бретани археолог Поль дю Шателье. После она была вновь утеряна и лишь недавно ее вновь нашли – на этот раз в подвале замка в предместье Парижа.

Ученые назвали находку размером полтора на два метра Сен-Белек, она датируется примерно 1900 годом до н.э.  По их словам, сейчас в мире существует всего несколько "карт мира", но обычно они изображаются в виде какой-то интерпретации, а эта "карта" стала первой, на которой была нарисована определенная территория в масштабе.

Определить, что на плите была изображена именно территория современной Европы, ученым помогла высеченная на карте река Одра, которая ныне проходит через Чехию, Польшу и Германию. По одной из версий, карта могла быть свидетельством о праве собственности правителя на эти земли.

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Дарья Мостовая
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