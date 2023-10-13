Во Франции объявлен режим "чрезвычайной угрозы" из-за нападения на школу в Аррасе

Правительство Франции объявило режим "чрезвычайной угрозы" после нападения на школу в Аррасе и убийства учителя. По данным властей, вероятен всплеск активности террористических групп из-за событий на Ближнем Востоке, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн приказала поднять готовности спецслужб до экстренного уровня "чрезвычайной угрозы" после совещания по вопросам безопасности в Елисейском дворце. Это означает, что спецслужбы смогут действовать по своему усмотрению сразу после террористического или другого нападения или его высокой вероятности.

До этого во Франции действовал режим уровнем ниже – "повышенная безопасность из-за риска нападения".

В правительстве считают, что возросла вероятность активизации террористических групп из-за войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Непосредственной причиной для поднятия уровня угрозы стало совершенное, по предварительной информации, сторонником радикального ислама чеченского происхождения нападение на школу в Аррасе, при котором погиб учитель и еще два человека были серьезно ранены. Нападавший находился под наблюдением спецслужб, которые до момента нападения не заметили в его поведении ничего подозрительного.

Как заявил в эфире TF1 министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, спецслужбы располагают информацией о связи "того, что происходит на Ближнем Востоке, и этим террористическим актом".

"Начиная с субботы уже были арестованы 12 человек, которые готовились начать действовать", — сказал министр.

По его словам, за последнее время службы безопасности Франции предотвратили 43 теракта.

"Мы прослушиваем шесть тысяч человек и готовы их депортировать (в случае необходимости)", — сказал Дарманен.

Он также пояснил, что введение режима "чрезвычайной угрозы" даст возможность задействовать большее число правоохранителей.

Утром 13 октября человек с ножом (по информации медиа – 20-летний Мохамад Могушков, чеченец по происхождению) с криком "аллах акбар" ворвался в среднюю школу Гамбетта-Карно в Аррасе и убил учителя французского языка. Еще два человека, охранник школы и еще один учитель, были ранены. Нападавшего и его брата задержали.

В связи с этим нападением в прессе напоминают об убийстве 16 октября 2020 года в пригороде Парижа учителя Сэмюэля Пати 18-летним чеченцем Абдуллахом Анзоровым.