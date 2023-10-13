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У Франції оголошено режим "надзвичайної загрози" через напад на школу в Аррасі

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13.10.2023, 22:29
У Франції оголошено режим
Озброєна поліція на місці теракту в Аррасі (Фото - EPA)

Уряд Франції оголосив режим "надзвичайної загрози" після нападу на школу в Аррасі та вбивства вчителя. За даними влади, ймовірним є сплеск активності терористичних груп через події на Близькому Сході, повідомляє Le Figaro.

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Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн наказала підняти готовності спецслужб до екстреного рівня "надзвичайної загрози" після наради з питань безпеки в Єлисейському палаці. Це означає, що спецслужби зможуть діяти на власний розсуд одразу після терористичного чи іншого нападу або його високої ймовірності.

До цього у Франції діяв режим рівнем нижче – "підвищена безпека через ризик нападу".

В уряді вважають, що зросла ймовірність активізації терористичних груп через війну Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази.

Безпосередньою причиною для підвищення рівня загрози став скоєний, за попередньою інформацією, прихильником радикального ісламу чеченського походження напад на школу в Аррасі, під час якого загинув учитель і ще двоє людей були серйозно поранені. Нападник перебував під наглядом спецслужб, які до моменту нападу не помітили у його поведінці нічого підозрілого.

Як заявив в ефірі TF1 міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, спецслужби мають інформацію про зв'язок "того, що відбувається на Близькому Сході, і цим терористичним актом".

"Починаючи з суботи вже було заарештовано 12 осіб, які готувалися почати діяти", – сказав міністр.

За його словами, останнім часом служби безпеки Франції запобігли 43 терактам.

"Ми прослуховуємо шість тисяч людей і готові їх депортувати (у разі потреби)", – сказав Дарманен.

Він також пояснив, що запровадження режиму "надзвичайної загрози" дасть можливість задіяти більшу кількість правоохоронців.

Вранці 13 жовтня людина з ножем (за інформацією медіа – 20-річний Мохамад Могушков, чеченець за походженням) з криком "аллах акбар" увірвався до середньої школи Гамбетта-Карно в Аррасі та вбив вчителя французької мови. Ще двоє людей, охоронець школи та ще один учитель, були поранені. Нападника та його брата затримали.

У зв'язку з цим нападом у пресі нагадують про вбивство 16 жовтня 2020 року в передмісті Парижа вчителя Семюеля Паті 18-річним чеченцем Абдуллахом Анзоровим.

Сергій Бережний
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Франціянападелізабет борнтерористична загрозаЖеральд Дарманен
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