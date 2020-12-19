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Во Франции рассказали о здоровье Макрона: кашель и ломота в теле. Но работать может

19.12.2020, 15:15
Во Франции рассказали о здоровье Макрона: кашель и ломота в теле. Но работать может - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, заразившийся COVID-19, чувствует себя стабильно: у него кашель, усталость и ломота в теле. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

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"У него все еще присутствуют симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле. Они никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", – говорят там.

Клинические и параклинические обследования, которые регулярно проводятся медицинской службой Макрона, дают обнадеживающие результаты.

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Владислав Сердюк
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