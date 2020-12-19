Во Франции рассказали о здоровье Макрона: кашель и ломота в теле. Но работать может
19.12.2020, 15:15
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)
Президент Франции Эмманюэль Макрон, заразившийся COVID-19, чувствует себя стабильно: у него кашель, усталость и ломота в теле. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"У него все еще присутствуют симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле. Они никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", – говорят там.
Клинические и параклинические обследования, которые регулярно проводятся медицинской службой Макрона, дают обнадеживающие результаты.
- 17 декабря у Макрона выявили коронавирус. Он ушел на самоизоляцию на семь дней, и продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно.
Читайте также: Путин просил у Макрона помощи в производстве Sputnik V. В РФ нет нужных мощностей – СМИ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии