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17.05.2019, 07:32

Во Франции расследуют действия возможного нового "доктора смерть"

Во Франции расследуют действия возможного нового "доктора смерть" - Фото
Скриншот из видеозаписи

Адвокат анестезиолога Фредерика Пешье заявил, что ничего не доказано: "Есть вероятность, что он совершил отравления, но это лишь гипотеза"

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Французского врача-анестезиолога Фредерика Пешье обвинили в отравлении еще 17 пациентов. Таким образом, теперь якобы на его счету 24 отравления и девять смертей, пишет служба Би-би-си.

Больные в возрасте от четырех до 80 лет скончались во время операций под общей анестезией.

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Его мотивы неизвестны.

Следствие подозревает, что 47-летний Пешье мог специально менять концентрации веществ при работе своих коллег в операционной, чтобы затем, когда возникает критическая ситуация, демонстрировать "талант" реаниматора. Прокуроры считают, что Пешье "находился в открытом конфликте с коллегами".

Он отрицает все обвинения. Если вину докажут, ему грозит срок заключения вплоть до пожизненного.

"Каким бы ни был результат, моя карьера окончена. Никто не будет доверять доктору, которого назвали отравителем... Моя семья распалась, я боюсь за своих детей", - заявил он.

Первые случаи отравления были зафиксированы в мае 2017 года. Действия Пешье расследовали и лишили его возможности заниматься медпрактикой.

Аналогичный процесс ранее рассматривался в Германии. Там все доказали.

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Теги: отравление, франция, медицина, анестезиолог
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