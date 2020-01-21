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Во Франции в учебнике истории связали теракт 11 сентября с ЦРУ

Во Франции в учебнике истории связали теракт 11 сентября с ЦРУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.01.2020, 16:15

Издательство уже успело принести извинения

Французское издательство принесло извинения из-за учебника истории, в котором автор предположил, что террористические атаки 11 сентября 2001 года, вероятно, были "организованы Центральным разведывательным управлением США". Об этом сообщает BBC.

"Это мировое событие - без сомнения, организованное ЦРУ (спецслужбами) для навязывания американского влияния на Ближнем Востоке? - ударило по символам американской мощи на своей собственной территории", - говорится в учебнике.

"Эта фраза, которая повторяет теории заговора, лишенные какой-либо фактической основы, никогда не должна была использоваться в этой книге. Она не отражает позицию автора или редакции", - заявляют в издательстве.

Книга "История 20-ого века в карточках" предназначена для студентов старших курсов. Она вышла в ноябре, но это утверждение было замечено, когда дочь одного из учителей средней школы купила учебник и тот инициировал дискуссию в социальных сетях. 

  • 2 декабря 2019 года сообщалось, что Amazon продавал игрушки на елку с картинкой концлагеря Освенцим.
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теракт 11 сентября учебник по истории
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