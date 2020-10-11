UA

Во Франции в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета – погибли пять человек

11.10.2020, 14:47
Во Франции в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета – погибли пять человек - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Во Франции столкнулись два легких самолета, погибли пять человек. Причины инцидента пока неизвестны

10 октября около французского города Тур столкнулись два легкомоторных самолета, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На месте происшествия работали около 50 пожарных. В результате падения самолетов никто не пострадал. Один из самолетов упал на забор частного дома, зацепив электросчетчик. Второй самолет упал в безлюдной местности.

Одна из свидетельниц рассказала, что они с мужем слышали "сильный грохот", когда самолеты упали.

В результате инцидента погибли пять человек. Причины столкновения пока устанавливаются, полиция начала расследование.

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
франция столкновение легкомоторный самолет

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Саня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина

ИсторииСаня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина
 