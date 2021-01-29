Во Франции задержали еще двоих подозреваемых в нападении на подростка из Украины

Во Франции сегодня утром, 29 января, в рамках дела о нападении на украинского подростка Юрия были задержаны двое несовершеннолетних. Об этом сообщает franceinfo.

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Всего под стражей по делу о нападении на Юрия находятся 12 человек, из них 11 несовершеннолетних и один взрослый. Их подозревают в покушении на убийство, создании преступного сообщества с целью совершения преступления и краже с применением насилия.

15 января 2021-го недалеко от Эйфелевой башни в Париже, возле торгового центра Beaugrenelle, группа неизвестных жестоко избила 14-летнего подростка из Украины. Его били кулаками, ногами, арматурой, холодным оружием и прочими предметами. Пострадавший в коме, у него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

25 января президент Владимир Зеленский отреагировал на жесткое нападение на подростка, он призвал французские власти отыскать нападавших и бросить в тюрьму.

Вчера, 28 января, были задержаны девять подозреваемых в нападении на Юрия.

Денис Юдин

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