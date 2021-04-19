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Во всем виноваты верблюды. Туристам на Ближнем Востоке советуют беречься от MERS-CoV

19.04.2021, 11:25
Во всем виноваты верблюды. Туристам на Ближнем Востоке советуют беречься от MERS-CoV - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На Ближнем Востоке участились случаи заболевания коронавирусом MERS-CoV – с начала этого года только в Саудовской Аравии было зафиксировано семь заражений. Туристам рекомендуют избегать контакта с верблюдами, которые передают вирус. Об этом сообщил Центр общественного здоровья со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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В центре посоветовали украинцам, планирующим путешествия на Ближний Восток, принять во внимание эту информацию: не походить близко к верблюдам, не пить сырое верблюжье молоко и не есть недостаточно обработанное мясо, мыть руки и избегать скоплений людей.

Как отмечают в ВОЗ, вирус в основном передается людям от инфицированных одногорбых верблюдов, но иногда происходит также заражение "человек-человек". В частности, из семи инфицированных в Саудовской Аравии трое имели контакт с верблюдами. Все зараженные имели сопутствующие заболевания, а их возраст составлял 48-84 года.

СПРАВКА. Ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) – острая респираторно-вирусная инфекция. Иногда протекает бессимптомно, но в большинстве случаев сопровождается высокой температурой, кашлем, одышкой, диареей. Возможно развитие пневмонии, септический шок, отказ органов.

Наиболее распространен БВРС на Аравийском полуострове: в Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Иордании, ОАЭ, Кувейте, Йемене. Вакцины или специфических лекарств от него пока не существует. По данным ВОЗ, каждый из трех заболевших умирает.

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Дарья Мостовая
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ВОЗ саудовская аравия вирус Ближний Восток верблюд ЦОЗ MERS-CoV
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