Военным России запретили раскрывать в интернете и СМИ информацию о своей службе

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Публикация российскими военными в интернете или СМИ информации, которая дает возможность определить их принадлежность к Вооруженным силам России, а также сведений о других военнослужащих и членах их семей – причислена к серьезным дисциплинарным нарушениям. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованного 6 мая на российском интернет-портале правовой информации.

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Военным, в частности, запретили разглашать данные о гражданах, уволенных с военной службы, членов их семей или их родителей, в том числе информацию, которая позволяет определить местонахождение указанных лиц в определенный период другим лицам.

Кроме того, военные не имеют права разглашать информацию о дислокации или передислокации органов военного управления.

Военным также запретили иметь при себе "электронные изделия бытового назначения", на которых могут храниться или которые позволяют распространять через интернет аудио-, фото- и видеоматериалы, данные геолокации во время боевых действий, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов или прекращения международной террористической деятельности за пределами РФ.

Анализ опубликованных российскими военными в социальных сетях и на других ресурсах фотографий, постов и геотэгов – один из методов, с помощью которых можно доказать, что военнослужащие РФ находились там, где, по утверждениям Кремля, их нет. Полученные таким образом данные, в частности, указывают на присутствие российских военных на оккупированных территориях украинского Донбасса, в Сирии и других странах, где происходят военные конфликты. В то же время, существуют и другие способы доказать факты присутствия военных РФ в местах, где официально они отсутствуют.

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