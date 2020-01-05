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В Bellingcat нашли новые доказательства агрессии России

В Bellingcat нашли новые доказательства агрессии России - Фото
Фото: Bellingcat
05.01.2020, 20:27

Трансграничные обстрелы Украины с территории РФ велись в течение трех месяцев по всей приграничной территории конфликта

По меньшей мере 149 отдельных артиллерийских ударов нанесли войска России по Украине летом 2014 года, заявили в докладе исследователи из международной группы Bellingcat.

Шон Кейс и Клемент Андерс проанализировали спутниковые снимки границы Украины и России и обнаружили многочисленные подтверждения агрессии РФ.

Помимо полутора сотен огневых позиций со следами исходящего огня, которые располагались на территории страны-агрессора или в пределах двух километров от границы Украины с Россией, исследователи нашли 408 зон поражения от артогня на территории Украины. Характер этих зон поражения говорит о том, что снаряды пересекали границу.

Согласно докладу, по количеству воронок можно говорить о тысячах снарядов, которые российские военные выпустили по целям на территории Украины.

Обстрелы с территории России начались в июле 2014 года, утверждают исследователи. Их частота и масштабы выросли в августе и сентябре 2014 года. Следы обстрелов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Из-за частоты, широкой распространенности и крупного масштаба обстрелов их "можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины", - считают авторы доклада.

Исследователи подчеркивают, что примененные ими методы дают лишь нижнюю оценку количества обстрелов, которых могло быть гораздо больше.

  • В ноябре 2016 года на заседании НАТО в Стамбуле были представлены доказательства агрессии РФ против Украины: видео.

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