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Военным в США запретили устанавливать и использовать TikTok

Военным в США запретили устанавливать и использовать TikTok - Фото
TikTok
22.12.2019, 14:45

По мнению военного руководства США, эта соцсеть может нести киберугрозу для американских вооруженных сил

Военнослужащим США запретили использовать китайский сервис TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством. Об этом сообщает Голос Америки.

Те военные, которые пользуются правительственными телефонами, и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США. В штабе не сообщили, в чем именно заключается угроза.

В американском военном руководстве лишь предполагают, что эта социальная сеть может нести киберугрозу для их вооруженных сил.

  • 12 декабря сообщалось, что патрульная полиция завела аккаунт в TikTok. 

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