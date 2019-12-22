Военным в США запретили устанавливать и использовать TikTok

Военнослужащим США запретили использовать китайский сервис TikTok на мобильных устройствах, выданных правительством. Об этом сообщает Голос Америки.
Те военные, которые пользуются правительственными телефонами, и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США. В штабе не сообщили, в чем именно заключается угроза.
В американском военном руководстве лишь предполагают, что эта социальная сеть может нести киберугрозу для их вооруженных сил.
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