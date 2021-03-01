Вопреки обещаниям Кипр пока остается закрытым для украинских туристов: подробности

На Кипре с 1 марта начало действовать деление стран по зонам. Беспрепятственно прилететь в страну смогут только туристы из стран зеленой, а также оранжевой или красной зоны – при условии отрицательного ПЦР-теста. У приезжих из всех остальных стран, попавших в серую зону, будут требовать специальное разрешение, сообщается на портале местного инфоцентра.

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Кипр отнес Украину к серой зоне, поэтому украинские туристы смогут попасть туда лишь при наличии указанного разрешения.

Заявления на получение разрешения подаются онлайн, не менее, чем за два дня до поездки и только при условии, что:

- на Кипре проживают родственники и приезд необходим с целью воссоединения семьи;

- приезжие прибыли в страну для реализации общественных проектов или на работу (и у них есть разрешение на работу);

- это работники сельского хозяйства, животноводства или прислуга;

- это спортсмены, профессиональные судьи и иной персонал, обслуживающий проведение спортивных мероприятий;

- это члены экипажей местных Вооруженных Сил или моряки.

В январе 2021 года в кипрском министерстве туризма заявили о намерении с 1 марта открыть границу для туристов из 56 стран мира, в том числе из Украины.

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Дарья Мостовая

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