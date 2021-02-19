После 5 лет перерыва отдыхающих из РФ пустят на курорты в Египет: когда и где – Reuters
19.02.2021, 07:42
Скриншот из видеозаписи
С конца марта 2021 года после более чем пятилетнего перерыва возобновляются прямые авиарейсы из России на египетские курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова главы Управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра.
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Он утверждает, что РФ решила возобновить чартеры после проверки безопасности курортов.
Чиновник также уточнил, что российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на полеты в оба города с 28 марта и будет летать туда дважды в неделю.
В РФ пока не подтвердили слова Нувейра.
- 31 октября 2015 года Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа потерпел крушение на рейсе Шарм-эль-Шейх-Санкт-Петербург. Все погибли: 217 пассажиров и семь членов экипажа.
- Террористическая сеть Исламское государство в Египте взяло на себя ответственность за крушение лайнера. Власти РФ и Когалымавиа информацию о теракте опровергали.
- С той поры авиасообщение между РФ и Египтом на паузе. В 2018-м российские самолеты вернулись на рейсы в Каир.
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