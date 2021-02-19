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После 5 лет перерыва отдыхающих из РФ пустят на курорты в Египет: когда и где – Reuters

19.02.2021, 07:42
После 5 лет перерыва отдыхающих из РФ пустят на курорты в Египет: когда и где – Reuters - Фото
Скриншот из видеозаписи

С конца марта 2021 года после более чем пятилетнего перерыва возобновляются прямые авиарейсы из России на египетские курорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова главы Управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра.

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Он утверждает, что РФ решила возобновить чартеры после проверки безопасности курортов.

Чиновник также уточнил, что российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на полеты в оба города с 28 марта и будет летать туда дважды в неделю.

В РФ пока не подтвердили слова Нувейра.

Читайте также: В Египте оценили потери от запрета на полеты из РФ и Британии

Евгений Пилипенко
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Египет туризм отдых отпуск рейс Хургада чартер Шарм-эш-Шейх Шарм-эль-Шейх
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