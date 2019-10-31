Вопреки позиции Трампа. Конгресс США выступил против РФ в G7

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против возвращения России на саммит стран G7. Об этом сообщил конгрессмен Альбио Сайрес на своем сайте и в Twitter.

По словам Сайреса, Россия не выполнила ни одного из требований для возвращения на форум – и лишь усилила агрессивную внешнюю политику, подрывая демократию в других странах.

"Нельзя позволить России участвовать в саммите из-за продолжающейся оккупации востока Украины, дестабилизации на Ближнем Востоке и многочисленных нарушений прав человека", - подчеркнул конгрессмен.

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