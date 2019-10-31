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Вопреки позиции Трампа. Конгресс США выступил против РФ в G7

Вопреки позиции Трампа. Конгресс США выступил против РФ в G7 - Фото
Конгресс США (фото - pixabay.com)
31.10.2019, 07:30

В Палате представителей подчеркивают: Россия не выполнила ни одного из условий для возвращения на саммит

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию против возвращения России на саммит стран G7. Об этом сообщил конгрессмен Альбио Сайрес на своем сайте и в Twitter.

По словам Сайреса, Россия не выполнила ни одного из требований для возвращения на форум – и лишь усилила агрессивную внешнюю политику, подрывая демократию в других странах.

"Нельзя позволить России участвовать в саммите из-за продолжающейся оккупации востока Украины, дестабилизации на Ближнем Востоке и многочисленных нарушений прав человека", - подчеркнул конгрессмен.

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