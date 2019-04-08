Война в Ливии: ВВС правительства атаковали позиции армии

Фото: EPA

Самолет Военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанес авиаудар к юго-западу от Триполи. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Авиаудар нанесли по аэродрому военной базы Эль-Ватыя. В Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, подтвердили, что самолет попытался атаковать ее боевые позиции.

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До этого ЛНА атаковала позиции ПНС. Войска Хафтара захватили международный аэропорт Триполи, но затем подконтрольные премьер-министру Фаизу Сараджу силы это опровергли.

В результате атаки Хафтара на Триполи уже погибло более 20 человек.

Вчера, 7 апреля, африканское командование ВС США решило временно перебазировать свой контингент из Ливии из-за ухудшения условий безопасности.

Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля. Его армия взяла под контроль несколько населенных пунктов. 5 апреля он заявил, что продолжит наступление на Триполи.

Правительственным войскам Ливии под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа удалось освободить аэропорт столицы. В то же время на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир продолжаются столкновения.