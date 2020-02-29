Война в Сирии. Турция заявила об уничтожении более 50 солдат Асада

Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)

Турецкие войска продолжают наносить удары по силам режима Башара Асада на северо-западе Сирии, сообщает Anadolu.

По информации Минобороны Турции, в течение вчерашнего дня, 28 февраля, было "нейтрализовано" 56 сирийских солдат, уничтожено восемь танков, четыре БТР, пять гаубиц и две ракетные установки.

Минобороны Турции опубликовало видео уничтожения якобы военного объекта с химическим оружием и транспортных средств с ракетными установками:

Видео: Anadolu/Youtube

27 февраля 2020-го сирийская авиация при поддержке России расстреляла турецкую военную колонну в Сирии. Погибли 33 военных, 36 получили ранения.

Всю ночь турецкая армия наносила удары по штабам, складам, военным и бронетехнике асадовских войск в Идлибе. Минобороны Турции заявляет о "нейтрализации" 309 сирийских солдат.

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