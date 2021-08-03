Возле Пентагона стреляли, здание заблокировано, есть пострадавшие
В США заблокировали здание Министерства обороны в связи с перестрелкой, произошедшей на ближайшей к Пентагону автобусной станции. Об этом сообщает Associated press.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Стрельба началась за пределами здания Пентагона, на автобусной станции Metro Bus рядом с ним, которой пользуются тысячи сотрудников Министерства обороны США, чтобы добираться на работу. Эту станцию используют несколько муниципальных маршрутов Арлингтона.
Пентагон заблокирован, персоналу не разрешено выходить на улицу.
Аккаунт DC Metro в Twitter подтвердил присутствие полиции в Пентагоне, заявив, что поезда будут временно обходить остановку Пентагона.
Репортер Associated Press возле здания слышал несколько выстрелов.
Пожарная служба округа Арлингтон сообщила о нескольких пациентах, но пока не ясно, были ли они ранены или травмированы и насколько тяжело.
- 30 июля в результате стрельбы на стоянке строительного магазина в берлинском районе Веддинг ранены четыре человека – трое мужчин и одна женщина.
Комментарии