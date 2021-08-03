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Возле Пентагона стреляли, здание заблокировано, есть пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 19:14
Возле Пентагона стреляли, здание заблокировано, есть пострадавшие - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

В США заблокировали здание Министерства обороны в связи с перестрелкой, произошедшей на ближайшей к Пентагону автобусной станции. Об этом сообщает Associated press.

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Стрельба началась за пределами здания Пентагона, на автобусной станции Metro Bus рядом с ним, которой пользуются тысячи сотрудников Министерства обороны США, чтобы добираться на работу. Эту станцию используют несколько муниципальных маршрутов Арлингтона.

Пентагон заблокирован, персоналу не разрешено выходить на улицу.

Аккаунт DC Metro в Twitter подтвердил присутствие полиции в Пентагоне, заявив, что поезда будут временно обходить остановку Пентагона.

Репортер Associated Press возле здания слышал несколько выстрелов.

Пожарная служба округа Арлингтон сообщила о нескольких пациентах, но пока не ясно, были ли они ранены или травмированы и насколько тяжело.

  • 30 июля в результате стрельбы на стоянке строительного магазина в берлинском районе Веддинг ранены четыре человека – трое мужчин и одна женщина.
Наталия Медведева
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пентагон стрельба
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