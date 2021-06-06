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Впервые отработают методы кибервойны. В Балтийском море начались масштабные учения НАТО

06.06.2021, 20:52
Впервые отработают методы кибервойны. В Балтийском море начались масштабные учения НАТО - Фото
Фото: SFN NATO

Сегодня, 6 июня, в Балтийском море начались масштабные учения НАТО и партнеров – BALTOPS 50 (Baltic Operations 50). Об этом сообщается на сайте Naval striking and support forces NATO.

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BALTOPS 50 продлятся с 6 по 18 июня.

Маневры начались в польской Гдыне, куда подтянули 40 кораблей. В учениях также задействуют 60 военных самолетов и 4000 бойцов.

На учениях отработают противовоздушную оборону, противолодочную войну, десантные операции, морской перехват, операции по противодействию мин. Впервые план учений включает тактику, методы и процедуры защитной кибервойны.

BALTOPS 50 состоит из двух этапов подготовки в море: части боевой подготовки (CET) и подготовки интеграции сил (FIT), а также заключительной тактической фазы учений (TACEX).

Как отмечается, в учениях BALTOPS 50 примут участие 16 стран-членов Североатлантического альянса и два государства-партнера: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США.

Baltic Operations 50 – это ежегодные военные учения, проводимые и спонсируемые командующим ВМС США в Европе с 1972 года в Балтийском море и прилегающих к нему регионах.

BALTOPS – главные морские учения в регионе Балтийского моря и одни из крупнейших учений в Северной Европе.

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Наталия Медведева
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нато учения балтийское море
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