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Впервые в истории. Трамп в Польше посетит воинскую часть

Впервые в истории. Трамп в Польше посетит воинскую часть - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
14.08.2019, 16:40

Польские СМИ раскрыли подробности предстоящего визита

Стали известны подробности предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Польшу. Их в среду опубликовало RFM24

Впервые в истории президенты двух стран посетят воинскую часть - авиабазу в Повидзе. Отмечается, что данный визит должен стать беспрецедентным жестом, который подчеркнет хорошие военные отношения между Польшей и США.

Выбор авиабазы в Повидзе не случаен. Именно там планируется построить склады военной техники для армии США. Это усилит американское присутствие в стране, о чем было объявлено во время визита польского президента Анджея Дуды в Вашингтон в июле.

В данные момент на авиабазе находится около сотни американских пилотов из Техаса.

  • Трамп посетит Польшу в конце августа - начале сентября.
  • В июне американский президент заявил, что в Польшу из США могут направить 2000 военных.

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дональд трамп польша анджей дуда визит в Польшу США
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