Впервые за 30 лет: корабли Шестого флота США вошли в Баренцево море

Эсминец ВМС США USS Donald Cook (Фото - Abir Sultan, EPA)

Один британский и четыре американских военных корабля вошли в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

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Три американских эсминца класса Арли Берк USS Roosevelt, USS Porter и USS Donald Cook в сопровождении судна снабжения USNS Supply, а также британский фрегат HMS Kent проводят операции по обеспечению безопасности и свободы морского судоходства в сложных условиях за Северным полярным кругом.

"В эти непростые времена как никогда важно, чтобы мы поддерживали постоянство наших операций на европейском театре, принимая разумные меры по защите здоровья наших сил", - заявила командующая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

В сообщении подчеркивается, что надводные корабли США не действовали в Баренцевом море с середины 1980-х.

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Американские военные уведомили Министерство обороны России о присутствии своих кораблей 1 мая, чтобы "избежать неправильного понимания, снизить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию".

2 января сообщалось, что воссозданный для противостояния России в Арктике Второй Флот ВМС США достиг полной боеспособности.

22 апреля президент США Дональд Трамп приказал ВМС США стрелять по иранским катерам, если это необходимо для самообороны.