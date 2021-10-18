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Врачи президента Земана говорят, что он недееспособен — спикер сената Чехии

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 23:40
Врачи президента Земана говорят, что он недееспособен — спикер сената Чехии - Фото
Милош Земан (фото - ЕРА)

Президент Чехии Милош Земан слишком болен, чтобы исполнять свои обязанности, и парламент должен начать обсуждение, когда и как задействовать конституционные механизмы, чтобы лишить его полномочий. Об этом заявил сегодня глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил, сообщает Reuters.

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Спикер сената сказал, что госпиталь, в котором проходит лечение Земан, проинформировал его о состоянии здоровья президента. По мнению врачей, маловероятно, что 77-летний Земан сможет вернуться к работе в ближайшие недели, когда в его обязанности будет входить назначение нового правительства.

Выстрчил процитировал отчет из больницы, который он запросил после того, как администрация президента отказалась предоставить подробности о состоянии Земана.

"По мнению Центрального военного госпиталя, президент Милош Земан в настоящее время не может по состоянию здоровья выполнять какие-либо рабочие обязанности", – сказал Выстрчил.

"По мнению (больницы), учитывая характер основного заболевания президента Земана, долгосрочный прогноз его состояния здоровья весьма неопределенен, и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", – добавил спикер сената.

Выстрчил сказал, что лидеры сената встретятся с представителями нижней палаты во вторник, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Справка. Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
Вадим Ребрина
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Милош Земан чехия
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