Врачи президента Земана говорят, что он недееспособен — спикер сената Чехии
Президент Чехии Милош Земан слишком болен, чтобы исполнять свои обязанности, и парламент должен начать обсуждение, когда и как задействовать конституционные механизмы, чтобы лишить его полномочий. Об этом заявил сегодня глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил, сообщает Reuters.
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Спикер сената сказал, что госпиталь, в котором проходит лечение Земан, проинформировал его о состоянии здоровья президента. По мнению врачей, маловероятно, что 77-летний Земан сможет вернуться к работе в ближайшие недели, когда в его обязанности будет входить назначение нового правительства.
Выстрчил процитировал отчет из больницы, который он запросил после того, как администрация президента отказалась предоставить подробности о состоянии Земана.
"По мнению Центрального военного госпиталя, президент Милош Земан в настоящее время не может по состоянию здоровья выполнять какие-либо рабочие обязанности", – сказал Выстрчил.
"По мнению (больницы), учитывая характер основного заболевания президента Земана, долгосрочный прогноз его состояния здоровья весьма неопределенен, и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная", – добавил спикер сената.
Выстрчил сказал, что лидеры сената встретятся с представителями нижней палаты во вторник, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
- 10 октября президент Земан был доставлен на машине скорой помощи в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Переговоры президента и премьера прошли на следующий день после поражения правящей партии на парламентских выборах.
- Лечащий врач Земана в комментарии журналистам сказал, что президента госпитализировали по его рекомендации. Причина – осложнение из-за хронической болезни.
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