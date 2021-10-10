Президента Чехии Земана госпитализировали после встречи с премьером

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Президент Чехии Милош Земан был доставлен на машине скорой помощи в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

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Причины госпитализации официально не оглашаются. По данным СМИ, президент якобы мог попасть в больницу из-за проблем с печенью.

Сообщается, что 10 октября после полудня Земана увезли на скорой в сопровождении других атво из Ланского замка в Центральный военный госпиталь. Это произошло после встречи президента с премьер-министром на следующий день после поражения правящей партии на парламентских выборах.

Премьер и пресс-служба президента не комментировали госпитализацию Земана.

В военном госпитале подтвердили, что Земана доставили в больницу.

ДОПОЛНЕНО В 15:30. Лечащий врач Земана в комментарии журналистам сказал, что президента госпитализировали по его рекомендации. Причина – осложнение из-за хронической болезни. Президент госпитализирован в отделение интенсивной терапии. При этом Земан не согласился разглашать свой диагноз.

76-летний Земан страдает нейропатией ног, из-за чего с начала 2021 года передвигается в инвалидной коляске. Ранее у президента Чехии диагностировали диабет и низкое давление.

13 сентября стало известно о его госпитализации.

Вчера сообщалось, что первое место на выборах заняла оппозиционная правоцентристская коалиция SPOLU, набравшая 27,79% голосов. Второе место – у центристского движения Бабиша АНО (27,12%). Третье место заняла оппозиционная левоцентристская коалиция Чешской пиратской партии и партии Старосты и независимые (15,62%). Две оппозиционные коалиции решили объединиться в парламенте. Также они подписали "меморандум воли" и заявили, что будут просить Земана поручить Петру Фиале сформировать новое правительство.

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Оксана Житнюк

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