Президента Чехии Земана доставили в военный госпиталь
14.09.2021, 14:30
Милош Земан (фото - hrad.cz)
Президент Чехии Милош Земан был доставлен в военный госпиталь в Праге вчера, 13 сентября 2021 года, поздно вечером. Об этом сообщает Чешское радио.
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Пресс-служба госпиталя подтвердила факт госпитализации Земана, но не сообщила СМИ, какое время президент Чехии проведет в больнице.
Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек не ответил на запрос журналистов.
76-летний Земан страдает нейропатией ног, из-за чего с начала 2021 года передвигается в инвалидной коляске. Ранее у президента Чехии диагностировали диабет и низкое давление.
- Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
- 17 апреля 2021 года Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- Bellingcat опубликовал расследование о том, как агенты ГРУ РФ могли организовать подрыв складов в Врбетице.
- 25 апреля Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".
- В июне сенат Чехии рассматривал вопрос об отстранении Земана от должности президента, но конституционная комиссия не нашла для этого оснований.
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