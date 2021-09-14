Президента Чехии Земана доставили в военный госпиталь

Президент Чехии Милош Земан был доставлен в военный госпиталь в Праге вчера, 13 сентября 2021 года, поздно вечером. Об этом сообщает Чешское радио.

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Пресс-служба госпиталя подтвердила факт госпитализации Земана, но не сообщила СМИ, какое время президент Чехии проведет в больнице.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек не ответил на запрос журналистов.

76-летний Земан страдает нейропатией ног, из-за чего с начала 2021 года передвигается в инвалидной коляске. Ранее у президента Чехии диагностировали диабет и низкое давление.

Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.

Денис Юдин

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