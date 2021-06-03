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Сенат Чехии может отстранить президента Земана, известного пророссийскими взглядам

03.06.2021, 07:23
Сенат Чехии может отстранить президента Земана, известного пророссийскими взглядам - Фото
Милош Земан (фото - ЕРА)

Сенат Чехии рассмотрит вопрос об отстранении президента Милоша Земана от должности. Об этом сообщает Чешское радио.

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Заявление о возможном отстранении Земана сделал комитет сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности.

"Я давно считаю действия Милоша Земана противоречащими конституции. Кульминацией в этом смысле стало его поведение во время кризиса, связанного с делом о взрывах в Врбетице", – заявил глава комитета Павел Фишер.

Фишер подчеркнул, что если президент не способен выполнять свои обязанности, снятие его с должности уместно.

Фишер уверен, что заявления Земана по разным вопросам показывают, что он "дезориентирован", "неверно цитирует конституцию" и "путает причину со следствием".

Представитель Земана Иржи Овчачек назвал решение комитета посягательством на конституционность, свободу и демократию, сообщает Novinky.

  • Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
Денис Юдин
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Милош Земан чехия импичмент отстранение от должности сенат Чехии
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