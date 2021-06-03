Сенат Чехии может отстранить президента Земана, известного пророссийскими взглядам
Сенат Чехии рассмотрит вопрос об отстранении президента Милоша Земана от должности. Об этом сообщает Чешское радио.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Заявление о возможном отстранении Земана сделал комитет сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности.
"Я давно считаю действия Милоша Земана противоречащими конституции. Кульминацией в этом смысле стало его поведение во время кризиса, связанного с делом о взрывах в Врбетице", – заявил глава комитета Павел Фишер.
Фишер подчеркнул, что если президент не способен выполнять свои обязанности, снятие его с должности уместно.
Фишер уверен, что заявления Земана по разным вопросам показывают, что он "дезориентирован", "неверно цитирует конституцию" и "путает причину со следствием".
Представитель Земана Иржи Овчачек назвал решение комитета посягательством на конституционность, свободу и демократию, сообщает Novinky.
- Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
- 17 апреля 2021 года Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- Bellingcat опубликовал расследование о том, как агенты ГРУ РФ могли организовать подрыв складов в Врбетице.
- 25 апреля Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".
- На следующий день в сенате Чехии заявили, что рассмотрят подачу конституционного иска о госизмене против Земана.
Комментарии