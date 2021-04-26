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Сенат Чехии может обвинить Земана в государственной измене

26.04.2021, 19:52
Сенат Чехии может обвинить Земана в государственной измене - Фото
Милош Земан (Фото - Koca Sulejmanovic - EPA)

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что законодатели будут рассматривать возможность подачи конституционного иска о государственной измене президента страны Милоша Земана, который накануне в своей речи якобы сообщил конфиденциальные материалы дела о взрывах во Врбетице. Об этом пишет novinky.cz.

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"Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию", – сказал Выстрчил, отмечая, что в своем выступлении президент рассказал о вещах, которые были отмечены "как конфиденциальные на секретных встречах".

Отмечается, что речь идет о словах Земана про то, что полиция, помимо версии о причастности ГРУ России ко взрывам, проверяет и версию о служебной халатности.

В партии ТОР09 также подтвердили информацию о возможном иске против Земана. 

"Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду", – говорится в сообщении политсилы.

Читайте также: Глава МВД Чехии опроверг Земана: По взрывам в Врбетице есть только версия, связанная с ГРУ

Станислав Стороженко
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Милош Земан госизмена сенат чехия конституция Милош Выстрчил Врбетице
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