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Выборы в Чехии. Оппозиция обошла партию власти, а коммунисты впервые не прошли в парламент

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 00:45
Выборы в Чехии. Оппозиция обошла партию власти, а коммунисты впервые не прошли в парламент - Фото
Андрей Бабиш (Фото - EPA)

В Чехии состоялись парламентские выборы, по результатам которых победила оппозиция, а политсила премьер-министра Андрея Бабиша заняла второе место. В новый чешский парламент впервые в истории не проходит коммунистическая партия, о чем свидетельствуют опубликованные результаты подсчета 100% голосов.

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Первое место на выборах заняла оппозиционная правоцентристская коалиция Вместе (SPOLU), набравшая 27,79% голосов. Второе место – у центристского движения Бабиша АНО (27,12%). Третье место заняла оппозиционная левоцентристская коалиция Чешской пиратской партии и партии Старосты и независимые (15,62%).

Коммунистическая партия KSČM, которая с момента основания в 1990-м всегда присутствовала в чешском парламенте, в этот раз впервые в истории не смогла преодолеть 5% барьер и не проходит в парламент.

Выборы в Чехии. Оппозиция обошла партию власти, а коммунисты впервые не прошли в парламент

Как передает чешское издание Novinky.cz, пять партий из двух коалиций, занявших на выборах второе и третье места, подписали "меморандум воли" по формированию правительства. Они попросят президента Милоша Земана поручить Петру Фиале сформировать новое правительство.

  • По данным Pandora Papers, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную компанию, чтобы купить замок на юге Франции за $22 млн в 2009-м. Также в расследовании фигурируют около 300 граждан Чехии.
  • 4 октября 2021-го сообщалось, что в В Чехии проведут расследование против премьер-министра Андрея Бабиша и других граждан страны, фигурирующих в материалах Pandora Papers.

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Оксана Житнюк
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Андрей Бабиш выборы чехия SPOLU
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