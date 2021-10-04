Pandora Papers. В Чехии проведут расследование против премьер-министра

В Чехии проведут расследование против премьер-министра Андрея Бабиша и других граждан страны, фигурирующих в материалах Pandora Papers. Об этом сообщает полиция Чехии в Twitter.

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Чешские правоохранители сообщили, что Национальный штаб по борьбе с организованной преступностью займется расследованием не только в отношении премьера, но и всех граждан Чехии, которые были упомянуты в этом деле.

"Однако сейчас мы не будем предоставлять больше информации", – добавили в полиции.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, по данным Pandora Papers, использовал офшорную компанию, чтобы купить замок на юге Франции за $22 млн в 2009-м. Также в расследовании фигурируют около 300 граждан Чехии.

Сам Бабиш ранее отреагировал на "архив Пандоры", заявив, что никогда не делал ничего противозаконного, и его якобы пытаются очернить в преддверии парламентских выборов.

Авторы международного расследования Pandora Papers заявляют о рассекречивании офшоров у более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров, включая и действующих президентов, а также у 300 министров, судей, мэров и других госслужащих.

В Украине показ фильма-расследования "Офшор 95" попытались сорвать за несколько часов до начала.

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Оксана Житнюк

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