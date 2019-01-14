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14.01.2019, 10:02

"Все плохо": 53% россиян выступают за отставку правительства

"Все плохо": 53% россиян выступают за отставку правительства - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным российского Левада-центра, основные претензии к правительству РФ – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения

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53% россиян выступают за отставку правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра, сообщают российские Ведомости.

Основные претензии к правительству РФ – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовность обеспечить людей работой (46%), недостаток заботы о социальной защите граждан (43%).

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В ноябре 2016 года за отставку правительства выступали 33% россиян.

По словам социолога Левада-центра Марины Красильниковой, скептицизм в отношении власти за последние полгода вырос во многом из-за пенсионной реформы.

"Это подтвердило опасения россиян, что государство не очень надежный институт, который то и дело готов расторгнуть ранее взятые на себя обязательства", - отметила Красильникова. 

По ее словам, выступая за отставку правительства, люди говорят, что "все плохо и что вопросы социальной политики в стране не решаются".

Опрос был проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

13 декабря 2018 года 55% россиян считали, что ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни несет президент Владимир Путин.

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Теги: правительство РФ, Россия, владимир путин, опрос, левада-центр
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